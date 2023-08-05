JPMorgan прекратил обрабатывать платежи за экспорт российского зерна

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На этой неделе американский банк JPMorgan на этой неделе прекратил обработку платежей для "Россельхозбанка", который находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев JPMorgan обрабатывал некоторые российские экспортные платежи за зерно, получая заверения от Вашингтона.

Российская сторона заявляет, что прямой канал между "Россельхозбанком" и JPMorgan был закрыт 2 августа.

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Восстановление подключения "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT было одним из требований РФ для продолжения "зерновой сделки".

В рамках связанного пакта, также заключенного в июле 2022 года, чиновники ООН согласились помочь российскому экспорту продовольствия и удобрений выйти на мировые рынки.

Также пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Захарова заявила, что Запад и ООН "пытались представить (обработку платежей в JPMorgan) как работающую альтернативу SWIFT".

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Зато Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что Вашингтон продолжит делать "все необходимое" для того, чтобы Россия могла свободно экспортировать продовольствие, если "зерновая сделка" будет восстановлена.

Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под действие западных санкций, введенных после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам.

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Напомним:

Соединенные Штаты предоставили банку JPMorgan разрешение обрабатывать платежи за экспорт сельскохозяйственной продукции через "Россельхозбанк", однако это не заменило повторное подключение банка к системе SWIFT.