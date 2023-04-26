США дозволили JPMorgan обробляти платежі за експорт російського зерна замість підключення до SWIFT - ЗМі

Сполучені Штати надали банку JPMorgan дозвіл обробляти платежі за експорт сільськогосподарської продукції через "Россельхозбанк", однак це не замінило повторне підключення банку до системи SWIFT.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Доступ до платіжної системи SWIFT є однією з головних вимог Росії на переговорах щодо майбутнього чорноморської "зернової ініціативи".

Москва неодноразово заявляла, що угода не буде продовжена після 18 травня, якщо Захід не усуне перешкоди для російського експорту зерна та добрив, включаючи фінансування та страхування експорту.

Російське джерелона умовах анонімності повідомило, що Управління з контролю за іноземними активами США дозволило JPMorgan обробити транзакцію.

"JPMorgan отримав від OFAC дозвіл на проведення платежів за закупівлі сільськогосподарської продукції, але процес йде важко", — сказав перший співрозмовник.

Друге джерело повідомило, що JPMorgan і Російський сільськогосподарський банк, який перебуває під санкціями США та Європейського Союзу, отримали спеціальні звільнення від виконання однієї транзакції.

За його словами, платіж стосувався зерна і був деномінований у доларах США. Третє джерело також повідомило, що угода стосувалася зерна.

Агентство не змогло визначити, хто був експортером або куди призначалась поставка.

Маршрут проведення платежів через JPMorgan був запропонований як альтернатива повторному підключенню "Россельхозбанка" до SWIFT, але його можна припинити в будь-який час, повідомило перше російське джерело.

За словами одного з джерел, це не може замінити SWIFT.

Інше джерело, знайоме з угодою, повідомило, що Державний департамент США та Міністерство фінансів США попросили JPMorgan здійснити "дуже обмежену та суворо контрольовану" операцію щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, яка відбулася цього місяця.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок на брифінгу в ООН заявив, що один банк "люб’язно погодився профінансувати одну операцію", але це неприйнятне довгострокове рішення. Назву банку Лавров не вказав.

Нагадуємо:

"Россельхозбанк" був відключений від системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу у червні 2022 року.