Мировые цены на продовольствие выросли впервые за более чем год – ФАО

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,3% от значений июня – индекс продовольственных цен ФАО составил 123,9 пункта. Но по сравнению с июлем прошлого года индекс снизился на 16,6 пункта (11,8%).

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Зафиксированный в июле рост Индекса цен был обусловлен резким повышением индекса цен на растительные масла, частично компенсируемым существенным падением индекса цен на сахар и незначительным снижением индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо, пояснили в организации.

Среднее значение Индекса цен на зерновые в июле составило 125,9 пункта, что на 0,7 пункта (0,5%) ниже июньского показателя. Небольшое понижение объясняется падением мировых цен на фуражные зерновые. Мировые цены на кукурузу продолжили снижаться в результате сезонного увеличения предложения за счет поступления урожая из Аргентины и Бразилии, а также на фоне ожиданий значительного, чем предполагалось ранее, объема производства в США. Мировые цены на пшеницу, напротив, выросли на 1,6% из-за неопределенности с "зерновым коридором" и ситуацией на Дунае.

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Среднее значение индекса цен на растительные масла в июле составило 129,8 пункта, что на 14,0 пункта (12,1%) выше показателя июня. Рост цен объясняется повышением мировых котировок подсолнечного, пальмового, соевого и рапсового масла.

Индекса цен на молочную продукцию в июле снизился по сравнению с июнем на 0,5 пункта (0,4%) до 116,3 Снижение цен на молочную продукцию объясняется более низкими котировками сухого обезжиренного молока и сливочного масла.

Индекса цен на мясо в июле составил 117,8 пункта, что на 0,4 пункта (0,3%) ниже по сравнению с июньским показателем. В июле наблюдалось снижение цен на говядину, птицу баранину, но повышение цен на свинину.

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Среднее значение Индекса цен на сахар в июле составило 146,3 пункта, что на 5,9 пункта (3,9%) ниже июньского показателя. В июле на мировые котировки сахара повлияли хорошие темпы уборочной кампании сезона 2023-2024 годов в Бразилии и увеличение осадков в большинстве районов выращивания в Индии, что благоприятно сказалось на влажности почвы.

Напоминаем:

В июне среднее значение Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составило 122,3 пункта, что на 1,4% ниже показателя мая и на 23,4% ниже максимального уровня, достигнутого в марте прошлого года.