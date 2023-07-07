Світові ціни на продовольство продовжують падати понад рік - ФАО

У червні середнє значення Індексу продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) становило 122,3 пункту, що на 1,4 % нижче за показник травня і на 23,4 % нижче за максимальний рівень, досягнутий у березні торік.

Про це повідомляє ФАО.

"Зафіксоване у червні зниження значення індексу порівняно з рівнем минулого місяця зумовлене падінням значення індексів цін на цукор, олії, зернові та молочну продукцію, при цьому значення індексу цін на м'ясо практично не змінилося", - йдеться в повідомленні.

Середнє значення Індексу цін на зернові склало 126,6 пункту, що 2,1% нижче за травневий показник. Зниження значення цього індексу цього місяця пов'язане з падінням світових цін на всі основні зернові.

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Індекс цін на рослинні олії ФАО у червні становив 115,8 пункту, що на 2,4% нижче за його травневе значення, і досягло найнижчого рівня з листопада 2020 року. Така тенденція обумовлена падінням світових цін на пальмову і соняшникову олії на тлі деякого зростання котирувань соєвої і рапсової олій.

Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію становило 116,8 пункту, що на 0,8 відсотка нижче за травневий показник та пов'язане зі скороченням міжнародних цін на сир.

Індекс цін на м'ясо склав 117,9 пункту, практично не змінившись у порівнянні з травневим рівнем: зростання міжнародних котирувань на м'ясо птиці та свинину було практично повністю нівельовано зниженням котирувань на яловичину та баранину.

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Індексу цін на цукор досяг 152,2 пункту, що на 3,2% нижче за його травневе значення і є його першим зниженням після безперервного чотиримісячного зростання.

Економічна правда