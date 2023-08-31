Украинская ГТС и ПХГ готовы работать без транзита российского газа - результаты стресс-теста

фото: минэнерго

Украинская газотранспортная система (ГТС) и подземные газовые хранилища (ПХГ) готовы работать в условиях нулевого транзита.

Об этом свидетельствуют результаты стресс-теста, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Также газотранспортная система готова к ОЗП 2023/2024 в условиях вызовов войны, а отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа.

Такую независимую техническую оценку предоставлено международной экспертной группой после проведения моделирования работы ГТС и ПХГ по потенциальным сценариям в случае атак врага на газовую инфраструктуру, других чрезвычайных ситуаций и остановки транзита российского газа", - говорится в сообщении.

Реклама:

"Мы воюем с коварным врагом - Россия может прекратить действие контракта в любой день, несмотря на юридические формальности. Поэтому наша ГТС должна быть готова к возможным вызовам. Наша ГТС становится еще более мощной составляющей европейской газотранспортной системы.

Ключевая цель - создание в Украине энергетического хаба, в частности для хранения газа странами ЕС. Для этого была проведена колоссальная работа по сертификации Укртрансгаза как оператора газохранилищ по европейским стандартам. Несмотря на военные риски, мы делаем все возможное, чтобы предоставить гарантии европейским трейдерам для хранения газа в Украине", - заявил министр Герман Галущенко.

По словам министерства, проверка технических условий эксплуатации во время стресс-теста подтвердила надежность транспортировки и хранения газа даже в условиях военного риска и повреждения основных активов.

Реклама:

Все сценарии моделируют выход из строя различных комбинаций критически важных объектов операторов. Анализ также учитывает данные об атаках на объекты в 2022/2023 годах, структуру, характеристики повреждений в разных регионах Украины, добавили в ведомстве.

"По заключению независимых экспертов SRG, сценарии смоделированных стресс-тестов точные и подтверждают техническую устойчивость ПХГ Украины.

Соответствующий стресс-тест был инициирован Министерством энергетики Украины. Моделирование работы осуществлялось рабочей группой в составе и при содействии USAID Проект энергетической безопасности, Секретариата Энергетического Сообщества, Генерального директората "Joint Research Centre" Европейской комиссии, Simone Research Group, НАК "Нафтогаз Украины" и соответственно Укртрансгаза и Оператора ГТС", - говорится в сообщении.

Напомним:

Шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году, небольшие, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Экономическая правда