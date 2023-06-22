Транзит российского газа через Украину может прекратиться до конца 2024 года – Галущенко

Шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году, невелики.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам министра, один из последних путей, по которым российский газ поступает в Европу, может быть перекрыт до конца следующего года, когда истечет срок действия контракта Украины с "Газпромом".

"Я действительно не представляю, как это может быть на двусторонней основе", - сказал Галущенко, отвечая на вопрос, будет ли Украина готова пересмотреть соглашение с Москвой после прошлогоднего вторжения.

"Я могу сказать, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок", - добавил он.

"Решение Москвы сократить поставки газа в Европу в прошлом году спровоцировало энергетический кризис, разогрев инфляцию и повысив стоимость жизни на всем континенте. Но в то время как несколько маршрутов были перекрыты, украинский газопровод является одним из двух, которые продолжают поставлять газ, хотя и в уменьшенных объемах.

По данным энергетической консалтинговой компании ICIS, в мае Австрия получала около половины импорта российского газа через Украину, тогда как Словакия - 95%, - пишет FT.

Министр энергетики заявил, что Европа будет относительно готова к дальнейшему снижению поставок, поскольку ей уже приходилось адаптироваться к подобным сокращениям в прошлом путем уменьшения спроса и поиска альтернативных источников импорта, таких как сжиженный природный газ.

"Но это первое признание со стороны Киева, что контракт, вероятно, будет расторгнут в конце следующего года", - подчеркивает FT.

Без украинского транзитного маршрута единственным трубопроводом из России, который до сих пор поставляет газ в Европу, был бы "Турецкий поток", на который в мае приходилось чуть менее 3% европейского газового импорта, добавляет газета.

Хотя Галущенко предположил, что европейские политики могут захотеть пересмотреть контракт - как это произошло в 2019 году, когда делегация ЕС выступила посредником на трехсторонних переговорах с Россией и Украиной, - аналитики говорят, что это маловероятно, учитывая сложные перспективы проведения переговоров с Москвой.

Европейская комиссия отказалась комментировать, будет ли она пытаться инициировать переговоры с Россией о продлении контракта.

Экономическая правда