Минцифры запускает программу для предпринимателей "Власне": победители смогут привлечь до 4 миллионов

Министерство цифровой трансформации запускает национальную акселерационную программу для украинского бизнеса "Власне".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Программа "Власне" предусматривает образовательную, менторскую и финансовую поддержку для предпринимателей всех масштабов.

К образовательной составляющей программы присоединятся более 15 ведущих спикеров и более 200 менторов из разных сфер бизнеса.

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В частности, действенными советами по маркетингу, привлечению инвесторов, цифровой трансформации и развитию бизнеса будут делиться Евгений Клопотенко, Елена Мальцева, Анастасия Владычинская, Елена Залуская и другие.

Тысяча участников, которые продемонтируют наилучшие результаты выполнения тестовых заданий, получат индивидуальное сопровождение эксперта.

Кроме этого, в конце обучения участники будут представлять свои бизнес-концепции, а менторы определят более 30 победителей. Они получат финансовую поддержку в размере 100 тысяч гривен каждый.

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10 участников с самыми высокими баллами посоревнуются за возможность привлечь главный приз национального акселератора "Власне" - 800 тыс. грн.

"Средства можно направить на затраты на разработку продуктов, проведение маркетинговых исследований, установку нового оборудования и другие нужные инвестиции для развития бизнеса", - добавили в Минцифры.

Заявки на участие будут приниматься до 24 сентября по ссылке.

Напоминаем:

Министерство цифровой трансформации запускает образовательно-грантовую программу "Прочность", которая предусматривает грант в 3 тыс долларов авторам лучших стратегий по восстановлению бизнеса и созданию новых рабочих мест.