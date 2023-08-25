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Минцифры обещает гранты за лучшие стратегии восстановления бизнеса и рабочих мест

Пятница, 25 августа 2023, 10:41 - Лия Ильченко

Министерство цифровой трансформации запускает образовательно-грантовую программу "Прочность", которая предусматривает грант в 3 тыс долларов авторам лучших стратегий по восстановлению бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Помогаем предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, пострадавших от российского вторжения. Хотим, чтобы они получали новые знания и восстанавливали бизнес. Сильные предприниматели - основа экономики страны", - отметил он.

Всего на программу будет выделено 60 тысяч долларов. По 3 тыс долларов получат 20 лучших стратегий.

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Образовательные ивенты состоятся в центрах Дія.Бізнес. Они предусматривают воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары.

"Эксперты помогут прокачать скиллы по планированию бизнеса, маркетинга, международной торговли, развития инноваций, психологической устойчивости и т.д.", - рассказал Федоров.

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