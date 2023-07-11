Кабмин изменил порядок назначения выплат для внутренне перемещенных лиц

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц" было принято на заседании Кабмина 11 июля, сообщает Минсоцполитики.

Так, для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

"Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически", - отметили в министерстве.

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Помощь продолжается для всех переселенцев, проживающих в Украине.

В то же время выплаты не будут продлены лицам, которые вернулись на покинутое место жительства, или находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально. Обоснованными считаются, в частности, причины, когда человек находился в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка.

Кроме того, выплаты не будут продлевать лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или осуждены за коллаборационизм.

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Согласно сообщению, также с 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное положение требует такой поддержки, и не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

В частности, с 1 сентября выплата будет прекращена тем переселенцам, которые с момента принятия постановления:

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны);

приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства на общую сумму свыше 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму свыше 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

"Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданину об этом будет сообщено. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты", - отметили в Министерстве.

В Минсоцполитики обратили внимание, что постановление предоставляет возможность получать помощь внутренне перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения. Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, которые родились у переселенцев после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей.

Также отныне человек сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Согласно принятым изменениям, выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года.