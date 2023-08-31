Изменения по зарплатам госслужащих уже закладывают в проект бюджета: реформа должна заработать с 1 января

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует внедрение новой системы оплаты труда государственных служащих с 1 января 2024 года, соответствующие изменения уже закладывают в госбюджет на следующий год.

Об этом глава правительства написал в телеграмме 31 августа.

"Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Готовим государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, основная цель реформы оплаты труда госслужащих - справедливость и устранение злоупотреблений.

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Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций и справедливый подход к установлению заработной платы государственных служащих.

"Сегодня на совещании с членами правительства и парламентариями обсудили введение единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и основные шаги, необходимые для завершения реформы", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислении дополнительных выплат и премий.

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Напоминаем:

Ранее глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина заявляла, что в случае принятия законопроекта №8222 о реформе оплаты труда государственных служащих, он заработает не раньше января 2025 года.

Сейчас, по ее словам, нет даже окончательного видения такой реформы.

28 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно внедрения единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.

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