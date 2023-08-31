USAID поможет ОГТСУ с внедрением корпоративной реформы

Оператор газотранспортной системы Украины и проект USAID/UKaid "Реформирование Государственных Предприятий в Украине" (SOERA) подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

ОГТСУ получает поддержку от американского агентства для улучшения корпоративного управления в ОГТСУ в соответствии с целевой моделью, согласованной правительством Украины и международными заинтересованными сторонами, включая Секретариат Энергетического Сообщества.

Так, UKaid SOERA привлек консультантов по корпоративному управлению для оказания помощи ОГТСУ в разработке документов внутреннего управления, процедур и политик, и поддержки в процессе отбора в наблюдательный совет Оператора.

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Соответствующий Меморандум, в котором предусмотрена эта помощь, подписали генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа и руководитель программы SOERA Джонатан Саймон.

Отмечается, что советники SOERA будут поддерживать реформу корпоративного управления в ОГТСУ, помогать в разработке критериев для отбора членов наблюдательного совета и высшего исполнительного руководства, а в дальнейшем будут способствовать адаптации избранных членов наблюдательного совета.

"Для нас важно, чтобы корпоративная реформа была запущена правильно с самого начала, в соответствии с европейским законодательством и лучшими международными практиками. Ведь от этого зависит управляемость компании, быстрота реакции и реагирования на любой кризис, его стратегическое видение", - отметил гендиректор Дмитрий Липпа.

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Он выразил уверенность, что при поддержке USAID/UKaid будет подготовлена почва для нового формата качественной работы ОГТСУ и обеспечено повышение эффективности и прозрачности компании.

Напоминаем:

Верховная Рада 28 июля приняла в целом законопроект №9311-1-д о реформировании корпоративного управления "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ").

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