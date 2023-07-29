Рада прийняла закон про реформу корпоративного управління "Оператора ГТС"

Верховна Рада 28 липня ухвалила в цілому законопроєкт № 9311-1-д про реформування корпоративного управління "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ").

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Зазначається, що прийнятий закон ґрунтується на попередній версії законопроєкту № 9311-1, який було подано народними депутатами Максимом Хлапуком (фракція "Голос"), Ярославом Железняком ("Голос") та іншими нардепами.

"Авторами законопроєкту є члени команди SOE Weekly Олександр Лисенко та Андрій Бойцун.

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Пізніше законопроєкт № 9311-1 було доопрацьовано енергетичним комітетом Верховної Ради, після чого той став законопроєктом № 9311-1-д. Цю версію було внесено головою комітету Андрієм Герусом ("Слуга народу"), Максимом Хлапуком ("Голос") та іншими членами Комітету.

Зокрема, законопроєкт № 9311-1-д, передбачає всі запобіжники, які містилися у версії № 9311-1, необхідні для забезпечення належної імплементації реформи корпоративного управління в "ОГТСУ", - йдеться у дайджесті.

Так, законопроєкт визначає такі кроки щодо оптимізації структури власності та впровадження належної системи корпоративного управління "ОГТСУ":

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Приєднати "МГУ" до "ОГТСУ", що в результаті призведе до ліквідації (припинення) "МГУ". Це передбачає передачу корпоративних прав "ОГТСУ" від "МГУ" безпосередньо до Міненерго та прийняття нового статуту "ОГТСУ", який запроваджує наглядову раду як орган управління компанії.

Після завершення процедури приєднання до 31 жовтня 2023 року має бути призначено нову наглядову раду "ОГТСУ". До цього часу, функції наглядової ради "ОГТСУ" виконуватиме поточний склад наглядової ради "МГУ".

Законопроєкт ухвалили у першому читанні на засіданні Верховної Ради 13 липня, а 28 липня – в цілому. Для набуття чинності закон ще має бути підписаний президентом.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства привітав прийняття цього закону та відзначив його важливість для реформи корпоративного управління в Україні.

Раніше повідомлялось, що Україна пообіцяла МВФ завершити реформу корпоративного управління "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року.

Відповідно до цього зобов'язання, українська влада має передати акції "ОГТСУ" від "МГУ" до Міністерства енергетики та прийняти новий статут "ОГТСУ".

Статут має бути розроблено спільно з українським енергетичним регулятором (НКРЕКП) та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і затверджений до кінця липня 2023 року.

Після того, як законопроєкт № 9311-1-д набуде чинності, до статуту "ОГТСУ" має бути внесено зміни, необхідні для створення в компанії нової наглядової ради через конкурентну та прозору процедури призначення, а саму наглядову раду має бути призначено до кінця жовтня 2023 року.

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Економічна правда