В Kernel возражают, чтобы новоназначенного главу ГПЗКУ упоминали в контексте агрохолдинга

В агрохолдинге Kernel выпустили разъяснение относительно их бывшего сотрудника Дмитрия Гапчича, который на текущей неделе был назначен главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации, а также утверждений, что он является экс топ-менеджером агрохолдинга.

Соответствующее разъяснение размещено в фейсбук компании.

"Дмитрий Гапчич ... действительно работал в компании, но не на топ-менеджерских позициях. В конце 2013 года он по собственному желанию покинул Kernel. С того времени, насколько нам известно, занимался предпринимательской деятельностью", - говорится в сообщении.

"Господин Гапчич уже 10 лет не имеет никакого отношения к компании. Просим общественность учитывать изложенные выше факты", - отметили также в Kernel.

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Напоминаем:

29 августа стало известно, что главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Кабинет министров назначил Дмитрия Гапчича.

Отмечая подробности профессиональной биографии Гапчича, сообщалось, что он является экс топ-менеджером крупнейшего в Украине агрохолдинга "Кернел". Это утверждение было сделано ввиду того, что с 2012 и до 2014 года Гапчич возглавлял "Сахарный союз "Укррос" - дочерний актив агрохолдинга "Кернел".

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