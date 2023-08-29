Руководителем Государственной продовольственно-зерновой корпорации назначен один из топ-менеджеров "Кернела"

Главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Кабинет Министров назначил Дмитрия Гапчича - одного из топ-менеджеров крупнейшего в Украине агрохолдинга "Кернел".

О назначении сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Правительство назначило нового председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Им стал Дмитрий Гапчич", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Гапчич окончил Полтавский государственный аграрный колледж управления и права, а также Харьковский государственный экономический университет. Кандидат экономических наук.

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Работал в центре "Автоинформ", агрохолдинге "Кернел". С 2012 года возглавлял "Сахарный союз "Укррос" (дочерний актив агрохолдинга "Кернел").

Напоминаем:

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая почти 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

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Во время крупномасштабного вторжения функционируют 38 из 53 филиалов (72%) ГПЗКУ.

"Кернел" - ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию Кернел экспортирует более чем в 80 стран мира. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).