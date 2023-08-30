Годовая выручка компании-создателя ChatGPT приблизилась к 1 миллиарду долларов

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Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI находится на пути к 1 млрд долл годового дохода, поскольку компании внедряют технологию, лежащую в основе ChatGPT, который вызвал волну инвестиций в искусственный интеллект.

Об этом пишет Bloomberg.

Стартап, который поддерживается корпорацией Microsoft, зарабатывает около 80 миллионов долларов ежемесячно, рассказал агентству осведомленный источник.

Издание The Information также сообщило о доходах OpenAI, в том числе о том, что в 2022 году компания потратила около 540 млн долл на разработку GPT-4 и ChatGPT.

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С момента дебюта своего бота в ноябре OpenAI сотрудничает с компаниями, от молодых фирм до крупных корпораций, чтобы внедрить технологию в их бизнес и продукты.

В этом месяце компания запустила корпоративную версию ChatGPT с дополнительными функциями и защитой конфиденциальности, что стало самым значительным усилием стартапа, направленным на привлечение широкого круга бизнес-клиентов и увеличение доходов от своего самого известного продукта.

Напомним:

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Лидер по разработке и внедрению искусственного интеллекта OpenAI заявил, что выпускает версию ChatGPT, ориентированную на крупный бизнес.

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