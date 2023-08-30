В Украине второй день фиксируют рекордные объемы потребления электроэнергии

В Украине уровень потребления электроэнергии 29 августа превысил предыдущие рекордные показатели 28 августа на 0,7%, НЭК "Укрэнерго" вновь привлекала аварийную помощь соседних стран.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такое ощутимое увеличение потребления создает дополнительную нагрузку на электростанции. Они вынуждены включать в работу даже те блоки, которые должны быть остановлены для ремонта и подготовки к отопительному периоду. Но их возможности по производству электроэнергии сейчас ограничены", - отметили в Укрэнерго.

Причиной этого является то, что украинские тепло и гидроэлектростанции получили повреждения во время массированных террористических атак россиян осенью и зимой.

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Для покрытия спроса Укрэнерго с 14:00 до 22:00 применило аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 2650 МВтч.

"Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей", - добавили в компании.

Украинцев снова призвали экономно использовать электроэнергию. В частности:

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выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы; вымыть свет, выходя из помещения.

Напоминаем:

28 августа в Украине зафиксировали новый летний рекорд потребления электроэнергии – вечерний максимум превысил предыдущий рекорд 21 августа на 1,2%.