"Укренерго" зафіксувало новий літній рекорд споживання

28 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії - вечірній максимум перевищив попередній рекорд 21 серпня на 1,2%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", – зазначили в компанії.

Для покриття попиту з 19:00 до 22:00 "Укренерго" було вимушене застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії загальним обсягом 1200 МВт·год.

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"Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", – додали в енергокомпанії.

29 серпня відбувається імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.

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22 серпня Україні другий день поспіль довелося брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту на електроенергію, причому попередній рекорд, встановлений 21 серпня, був перевищений вдвічі.