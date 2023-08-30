В "Ашане" оценили ущерб, нанесенный обломками российской ракеты магазина в Киеве

"Ашан" оценивает в десятки миллионов гривен восстановление одного из своих супермаркетов в Киеве, который был поврежден обломками российской ракеты в ночь на 30 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе "Auchan Украина", пишет Forbes.

В поврежденной части "Ашана" нужно восстановить кровлю, вентиляционную систему, металлические конструкции.

Восстановление "обойдется в десятки миллионов гривен и займет месяцы", - говорится в сообщении.

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Сейчас в "Auchan Украина" ожидают результатов экспертизы.

"Если не будет риска для клиентов и сотрудников - мы сможем отгородить эту зону, запустить работу магазина и параллельно продолжать ремонтные работы", - добавили в пресс-службе "Auchan Украина".

По данным пресс-службы, пожар быстро ликвидировали, но с 30 августа супермаркет временно приостанавливает работу магазина для устранения последствий попадания.

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пресс-служба "Ашан"

пресс-служба "Ашан"

Напоминаем:

В марте 2023 года стало известно, что французский ритейлер Auchan планирует открыть новые магазины в России под названием "Мой Ашан" и фактически удвоить свое присутствие на рынке РФ.

По сообщению главы КГВА Сергея Попка, в ночь на 30 августа состоялась самая большая ракетная атака на Киев с весны.

Из-за падения обломков ракет вспыхнуло здание гипермаркета "Ашан РивГош" в Дарницком районе.