В "Ашане" оценили ущерб, нанесенный обломками российской ракеты магазина в Киеве
"Ашан" оценивает в десятки миллионов гривен восстановление одного из своих супермаркетов в Киеве, который был поврежден обломками российской ракеты в ночь на 30 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе "Auchan Украина", пишет Forbes.
В поврежденной части "Ашана" нужно восстановить кровлю, вентиляционную систему, металлические конструкции.
Восстановление "обойдется в десятки миллионов гривен и займет месяцы", - говорится в сообщении.
Сейчас в "Auchan Украина" ожидают результатов экспертизы.
"Если не будет риска для клиентов и сотрудников - мы сможем отгородить эту зону, запустить работу магазина и параллельно продолжать ремонтные работы", - добавили в пресс-службе "Auchan Украина".
По данным пресс-службы, пожар быстро ликвидировали, но с 30 августа супермаркет временно приостанавливает работу магазина для устранения последствий попадания.
Напоминаем:
В марте 2023 года стало известно, что французский ритейлер Auchan планирует открыть новые магазины в России под названием "Мой Ашан" и фактически удвоить свое присутствие на рынке РФ.
По сообщению главы КГВА Сергея Попка, в ночь на 30 августа состоялась самая большая ракетная атака на Киев с весны.
Из-за падения обломков ракет вспыхнуло здание гипермаркета "Ашан РивГош" в Дарницком районе.