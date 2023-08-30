Все разделы
Укр / Рус

Глава "Центрэнерго" объяснил масштабные увольнения руководителей из компании

Среда, 30 августа 2023, 13:12 - Лия Ильченко

В "Центрэнерго" происходит переформатирование команды, главной целью которого является усиление ее профессиональными управленцами для успешного прохождения отопительного сезона 2023/2024 гг.

Таким образом новоназначенный гендиректор компании Андрей Чуркин объяснил массовую подачу заявлений об увольнении дирекции компании и членов наблюдательного совета.

"Во время беспрецедентной ремонтной кампании энергетической отрасли страны и подготовки к отопительному сезону в условиях войны компетентность руководителей всех стратегических направлений имеет сверхважное и определяющее значение", - сказал Чуркин, слова которого приведены в сообщении "Центрэнерго" на сайте в среду.

Как отмечается, именно поэтому наблюдательный совет "Центрэнерго" акцентирует внимание на высоком уровне ответственности специалистов, которые должны обеспечить эффективную и слаженную работу компании.

Реклама:

По словам Чуркина, изменения, происходящие в дирекции, "не последние".

Напоминаем:

С 28 августа на основании поданных заявлений были прекращены полномочия пятерых членов дирекции - Виктора Спички, Сергея Шульги, Юлии Кочеток, Сергея Белоуса и Евгения Мирошниченко.

Реклама:

Кроме того, в связи с завершением срока пребывания в должности ее покинула член дирекции Лариса Чигрина.

Двумя неделями ранее, 14 августа, независимые члены Наблюдательного Совета ПАО "Центрэнерго" Евгений Горкунов и Андрей Ткаченко написали заявления об увольнении по собственному желанию через четыре дня после назначения.

В этот день наблюдательный совет назначил Чуркина гендиректором "Центрэнерго".

В то же время в этот же день, 14 августа, Хозяйственный суд г. Киева остановил действия Фонда государственного имущества по увольнению предыдущего состава независимых членов Наблюдательного совета Центрэнерго, кандидатуры которых были согласованы международными организациями.

Действия должностных лиц ФГИ были обжалованы как незаконные одним из членов набсовета. Решение суда опубликовано в реестре судебных дел.

Центрэнерго
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Из единой государственной энергогенерирующей компании продолжают увольняться руководители 29 августа 2023, 16:57
Двое независимых членов Наблюдательного совета "Центрэнерго" уволились сразу после назначения 28 августа 2023, 15:07
"Центрэнерго" будет импортировать уголь для прохождения отопительного сезона 27 августа 2023, 13:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте