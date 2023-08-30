Глава "Центрэнерго" объяснил масштабные увольнения руководителей из компании

В "Центрэнерго" происходит переформатирование команды, главной целью которого является усиление ее профессиональными управленцами для успешного прохождения отопительного сезона 2023/2024 гг.

Таким образом новоназначенный гендиректор компании Андрей Чуркин объяснил массовую подачу заявлений об увольнении дирекции компании и членов наблюдательного совета.

"Во время беспрецедентной ремонтной кампании энергетической отрасли страны и подготовки к отопительному сезону в условиях войны компетентность руководителей всех стратегических направлений имеет сверхважное и определяющее значение", - сказал Чуркин, слова которого приведены в сообщении "Центрэнерго" на сайте в среду.

Как отмечается, именно поэтому наблюдательный совет "Центрэнерго" акцентирует внимание на высоком уровне ответственности специалистов, которые должны обеспечить эффективную и слаженную работу компании.

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По словам Чуркина, изменения, происходящие в дирекции, "не последние".

Напоминаем:

С 28 августа на основании поданных заявлений были прекращены полномочия пятерых членов дирекции - Виктора Спички, Сергея Шульги, Юлии Кочеток, Сергея Белоуса и Евгения Мирошниченко.

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Кроме того, в связи с завершением срока пребывания в должности ее покинула член дирекции Лариса Чигрина.

Двумя неделями ранее, 14 августа, независимые члены Наблюдательного Совета ПАО "Центрэнерго" Евгений Горкунов и Андрей Ткаченко написали заявления об увольнении по собственному желанию через четыре дня после назначения.

В этот день наблюдательный совет назначил Чуркина гендиректором "Центрэнерго".

В то же время в этот же день, 14 августа, Хозяйственный суд г. Киева остановил действия Фонда государственного имущества по увольнению предыдущего состава независимых членов Наблюдательного совета Центрэнерго, кандидатуры которых были согласованы международными организациями.

Действия должностных лиц ФГИ были обжалованы как незаконные одним из членов набсовета. Решение суда опубликовано в реестре судебных дел.