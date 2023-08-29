Из единой государственной энергогенерирующей компании продолжают увольняться руководители

Пятеро членов дирекции "Центрэнерго" - единственной государственной энергогенерирующей компании, написали заявления об увольнении.

Об этом со ссылкой на данные в системе раскрытия информации НКЦБФР сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" на основании поданных заявлений об увольнении прекратил полномочия пятерых членов дирекции: Виктора Спички, Сергея Шульги, Юлии Кочеток, Сергея Белоуса и Евгения Мирошниченко.

Спичка находился в должности члена дирекции с 26 февраля 2021 года, и почти три последних месяца исполнял обязанности гендиректора.

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С того же времени в должности был Шульга, с 25 июня 2023 года - Кочаток и Белоус, с 15 августа 2023 года - Мирошниченко (с этой даты его полномочия восстановлены судом).

В то же время указывается, что по представлению недавно назначенного гендиректором Андрея Чуркина членами дирекции до 29 ноября 2023 года избраны Евгений Гаркавый и Людмила Татаренко.

Среди должностей, которые занимал Гаркавый за последние пять лет, - начальник департамента по производству и технической политике "Центрэнерго", начальник производственно-технического отдела, заместитель главного инженера по эксплуатации и экологии, и.о. главного инженера Трипольской ТЭС.

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Татаренко была директором юридического управления, директором по юридическим вопросам ЧАО "Харьковэнергосбыт", который ранее возглавлял Чуркин, а также - директором по правовой политике ОАО "Николаевоблэнерго".

Напоминаем:

Как сообщалось, ранее, 14 августа, независимые члены наблюдательного совета "Центрэнерго" Евгений Горкунов и Андрей Ткаченко написали заявления об увольнении по собственному желанию, через четыре дня после назначения.

В этот день Наблюдательный совет "Центрэнерго" сменил руководителя предприятия, назначив Андрея Чуркина генеральным директором вместо Виктора Спички, который был на должности и.о. гендиректора менее трех месяцев.

В то же время в этот же день, 14 августа, Хозяйственный суд г. Киева остановил действия Фонда государственного имущества по увольнению предыдущего состава независимых членов Наблюдательного совета Центрэнерго, кандидатуры которых были согласованы международными организациями.

Действия должностных лиц ФГИ были обжалованы как незаконные одним из членов набсовета. Решение суда опубликовано в реестре судебных дел.

"Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли страны и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией, имеющей весомые конкурентные преимущества.

Основными видами деятельности ПАО "Центрэнерго" являются производство электрической энергии, поставляемой в оптовый рынок электрической энергии Украины и производство тепловой энергии. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля компании составляет около 8%, в структуре тепловой генерации - около 18%. Играет существенную роль в поддержании и регулировании энергобаланса страны.