Российскому олигарху Шелкову объявили о подозрении

Бюро экономической безопасности совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Российский миллиардер подозревается в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества полученного преступным путем.

Шелков с 2012 года владел одним из крупнейших в мире производителей титана, входившего в состав российской государственной корпорации "Ростех" – Демуринским горно-обогатительным комбинатом.

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В течение 2020-2021 годов олигарх привлек к преступной деятельности граждан Украины, Австрии и России.

Эти лица заключили ряд контрактов между комбинатом и австрийским предприятием на поставку титансодержащего сырья, используемого при изготовлении товаров военного и двойного назначения.

"В документы преднамеренно вносились заниженные цены – разница с фактической стоимостью составила почти 78 млн грн. Это привело к неуплате налога на прибыль в сумме более 14 млн. грн.

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Кроме того, правоохранители установили, что продукция поставлялась не в адрес заказчика в Австрию, а сразу к фактическим получателям, в том числе в российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. За полученное сырье они платили полную стоимость на счета зарубежной компании.

Таким образом, было выведено и легализовано в ЕС более 96 млн грн.

Напоминаем:

В 2021 году Шелков был включен в украинский санкционный список.

В январе 2023 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера.

Шелков является заместителем председателя совета директоров российского "ВСМПО-Ависма", крупнейшего российского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

"ВСМПО-Ависма" поставляла титановую продукцию предприятиям военно-оборонной промышленности России, в частности, в рамках контрактов по выполнению государственного оборонного заказа.