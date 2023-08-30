Курс валют на 30 августа: гривна в банках продолжает укрепляться

30 августа наличная гривна продолжает укрепляться в банках, курсы доллара и евро на черном рынке незначительно колеблются.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,68 – 37,93 грн против котировок в 37,61 – 37,89 накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,03 - 41,38 грн против курса 40,98 - 41,36 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,2 грн (курс на 29 августа – 37,65 – 38,4 грн);

Евро – 40,7 – 41,6 грн (курс на 29 августа – 40,9 – 41,75грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,75 – 38,6 грн;

Укрэксимбанк – 37,35 – 38,15 грн;

Райффайзен – 37,6 – 38,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

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