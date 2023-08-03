Власти РФ будут отслеживать путешествия россиян по железной дороге

Российские власти начали отслеживать передвижение россиян по железной дороге – с августа под госконтроль попали продажи билетов госкорпорации РЖД, на поездах которой россияне ежегодно совершают более миллиарда поездок.

Об этом пишет Moscow Times.

Как сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", теперь все купленные по паспорту железнодорожные билеты отображаются на портале "Госуслуги". Обновление системы, где подтвержденные аккаунты имеют более 100 млн россиян, позволяет автоматически фиксировать билеты РЖД независимо от желания пользователя.

Билеты появляются в разделе QR-коды документов независимо от того, куплены они в кассе или онлайн.

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Кроме этого, с 1 сентября государство получит круглосуточный доступ к базам данных агрегаторов такси. Они будут обязаны давать сведения о поездках клиентов ФСБ и правоохранительным органам. Чтобы получить информацию, силовикам не нужно обращаться в суд.

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