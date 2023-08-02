У РФ визначили перелік програм, обов'язкових для встановлення на ПК, телефони і телевізори

Глава російського уряду Михаіл Мішустін затвердив новий перелік російського програмного забезпечення, обов'язкового для попереднього встановлення на комп'ютерну та мобільну техніку у 2024 році.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на прес-службу уряду.

Там зазначили, що програмне забезпечення буде обов'язковим для встановлення на мобільні телефони, комп'ютери і телевізори з цифровим блоком управління.

Згідно з підписаною Мішустіним постановою, з якою ознайомився кореспондент "Интерфакса", до оновленого переліку входять 40 найменувань, зокрема продукція "Яндекса", "ВКонтакте" і "Касперського".

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"У новий список, крім програм, обов'язкових для попереднього встановлення цього року, додано кілька відеосервісів. При цьому власники електронних пристроїв, як і раніше, зможуть самостійно робити вибір, якою програмою або додатком користуватися", - повідомили в уряді РФ.

Нагадуємо:

Закон про обов'язкове попереднє встановлення російських програм на смартфони, планшети, комп'ютери та телевізори, які продають у РФ, із функцією Smart TV набув чинності у квітні 2021 року.

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Відбір для занесення конкретних застосунків до переліку веде Мінцифри. Для попереднього встановлення відбирають найпопулярніші застосунки з аудиторією не менше ніж 500 тисяч користувачів (за винятком окремих класів програм).