Производитель кофе Jacobs остановит продажу иностранных брендов в России, но не уходит из страны

Голландский производитель кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts – компания JDE Peet's – прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Согласно финансовому отчету компании за первое полугодие, до конца года будут прекращены продажи всех иностранных брендов. А в 2024 году в РФ будут продавать только местные бренды напитков.

Также JDE также снизила целевой показатель прибыли по итогам года из-за неопределенности на фоне перехода в местные бренды. По итогам первого полугодия компания понесла убытки в 185 млн евро из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в России.

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Генеральный директор JDE Фабьен Саймон отметил, что JDE не собирается полностью уходить из России.

По его словам, работа компании на российском рынке не противоречит санкциям Запада.

В настоящее время в российском подразделении компании работает более 900 человек.

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