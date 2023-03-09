Swarovski повністю виходить з Росії

Австрійська компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві прикрас зі скла і відома як виробник стразів, анонсувала повний вихід із РФ.

Про це в інтерв'ю журналу Trend заявив гендиректор компанії Алексіс Насард.

У березні 2022 рокуSwarovski призупинила свій російський бізнес. Тепер генеральний директор Алексіс Насард оголосив про повний вихід - "відповідно до чинних санкцій і торговельних обмежень".

Після початку війни в Україні Swarovski закрила свої 12 російських магазинів і припинила онлайн-бізнес у Росії, але залишилася в країні.

Тепер компанія "дійшла висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу сплячу діяльність", - сказав Насард.

Він не уточнив часові рамки виходу, але сказав, що він буде "організований і здійснений відповідно до всіх чинних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження".

Економічна правда