Нефть стабильна после двухдневного снижения

Цены на нефть в четверг, 3 августа, незначительно изменились после двухдневного падения, поскольку снижение кредитного рейтинга правительства США повлияло на настроения, несмотря на обеспокоенность по поводу ограничения предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent стоили 83,26 доллара за баррель, что на 6 центов или 0,1% выше закрытия предыдущей сессии (на 04:22 по Гринвичу).

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Американская нефть West Texas Intermediate повысилась на 5 центов, также на 0,1%, до 79,54 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

Рейтинговое агентство Fitch снизило основной кредитный рейтинг США, являющихся крупнейшим потребителем нефти в мире, отражая ожидаемое ухудшение финансовой ситуации, а также высокое и растущее бремя государственного долга.

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В то же время цены поддерживают беспокойство относительно сокращения предложения из-за сокращения производства.

Согласно данным Управления энергетической информации в среду, ситуация с поставками была подчеркнута рекордным сокращением запасов сырой нефти в США на 17 млн баррелей на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства, а экспорт превысил 5 млн баррелей в день.

Сокращение запасов, резко превысившее ожидания аналитиков в опросе Reuters на 1,4 миллиона баррелей, указывает на то, что мировой спрос превышает предложение, поскольку продолжаются серьезные сокращения со стороны основных производителей.

Следующее заседание комитета по мониторингу рынка Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) должно состояться 4 августа. ОПЕК+ вряд ли изменит свою текущую политику добычи нефти, а Саудовская Аравия, как ожидается, продолжит свое добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки еще в месяц, включая сентябрь.

Политика правительства, направленная на стимулирование экономики Китая, второго по величине потребителя нефти в мире, также оказывает определенную поддержку ценам и спросу на топливо, хотя детали мер поддержки редки. Сектор услуг в Китае вырос быстрее в июне, компенсируя неутешительные данные о производстве в начале этой недели.

Напоминаем:

Из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА".