Fitch знизило кредитний рейтинг США до "АА+"

Через погіршення бюджетних показників і зростаючий держборг міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" з "ААА".

Про це йдеться в повідомленні Fitch.

"Зниження рейтингу США відображає очікуване погіршення податково-бюджетних показників у найближчі три роки, високий і зростаючий державний борг, а також погіршення якості управління порівняно з іншими країнами, що мають рейтинги "АА" та "АААА", за останні два десятиліття, що проявилося в постійних політичних протистояннях навколо питання про ліміт держборгу, які вдається врегулювати в останній момент", - йдеться в повідомленні.

Раніше рейтинг США перебував у списку на перегляд із "негативним" прогнозом.

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За оцінками Fitch, дефіцит держбюджету Сполучених Штатів у 2023 році зросте до 6,3% ВВП із 3,7% роком раніше у зв'язку зі зниженням надходжень до федерального бюджету, новими видатками і збільшенням вартості обслуговування боргу на тлі зростання процентних ставок. У 2024 році дефіцит підніметься до 6,6% ВВП, у 2025 році - до 6,9%, прогнозує агентство.

Загальний держборг США поточного року, як очікується, становитиме 112,9% ВВП. Це нижче, ніж пікові 122,3% ВВП у розпал пандемії коронавірусу 2020 року, проте, як і раніше, суттєво вище рівня допандемійного 2019 року, коли борг дорівнював 100,1% ВВП. Fitch прогнозує, що до 2025 року співвідношення сягне 118,4% ВВП - це у два з половиною рази вище за середній показник для країн, що мають рейтинг "ААА".

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