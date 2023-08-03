Украинские дроны будут одними из лучших в мире: Данилов объяснил, почему

Дроны, производимые в рамках собственного украинского военно-промышленного комплекса, будут одними из лучших в мире, и для этого есть ряд предпосылок.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе телемарафона.

"Что касается нашего собственного производства - у нас развернута программа по дронам. Наши производители в большом количестве уже изготавливают разнообразные средства поражения. Это непростые приборы, требующие определенной комплектации, и не все они изготавливаются на территории нашей страны. Здесь должна быть и инженерная мысль, и система защиты от РЭБ, и многие другие вещи...", - заявил он.

Данилов подчеркнул, что достижения Украины в этой сфере "будут одними из лучших в мире, потому что мы, непосредственно, имеем боевой опыт применения".

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"Мы точно понимаем, что мы делаем. И наши люди, которые занимаются этим вопросом - суперспециалисты", - сказал он.

"Наши военные говорят, что лучше, что хуже, и они понимают в этом очень и очень хорошо", - добавил секретарь СНБО.

При этом, Данилов напомнил, что в Украине нет запретов на применение произведенного в ней вооружения на территории РФ, в отличие от западного оружия, на использование которого распространяется табу.

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"Какое у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они убивают наших детей почти каждый день - какие должны быть табу?", - заявил секретарь СНБО.

Напоминаем:

В рамках проекта "Армия дронов" в Украине уже подготовлены десятки тысяч операторов беспилотников.

В производство в Украине запущено уже 20 дронов, разработанных украинскими стартаперами.

1-2 августа беспилотники атаковали столицу РФ. В обоих случаях беспилотники попадали в одну и ту же башню бизнес-центра "Москва-Сити".

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