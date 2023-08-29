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Криптобиржа OKX вслед за Binance объявила об ограничениях для россиян

Вторник, 29 августа 2023, 17:17 - Алексей Павлыш
 
getty images

Одна из крупнейших криптобирж мира OKX с 29 августа закрыла для клиентов возможность совершать операции с использованием российского рубля на своей p2p-платформе.

Об этом сообщила биржа в своем Telegram-канале.

При этом пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами.

Ранее на этой неделе сделки на платформе стали недоступны для клиентов подсанкционных банков. К ужесточению режима торгов для россиян ранее перешла и Binance - крупнейшая в мире криптобиржа запретила россиянам сделки через свой p2p-сервис со всеми валютами, кроме рубля.

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Как пишет Forbes Russia, 28 августа на бирже стали недоступны сделки, которые оплачивали с карт российских подсанкционных банков, в частности "Сбера", "Тинькофф" и Альфа-банка.

Напомним:

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance переоценивает свой российский бизнес, включая возможность полного выхода из некогда важного рынка, который превратился в головную боль.

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