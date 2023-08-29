"Укрэнерго" зафиксировало новый летний рекорд потребления

28 августа в Украине зафиксировали новый летний рекорд потребления электроэнергии – вечерний максимум превысил предыдущий рекорд 21 августа на 1,2%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонта возможности электростанций по производству электроэнергии", - отметили в компании.

Для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 Укрэнерго было вынуждено применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии общим объемом 1200 МВт·час.

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"Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей", - добавили в энергокомпании.

29 августа происходит импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт. Экспорт отсутствует.

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22 августа Украине второй день подряд пришлось брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию, причем предыдущий рекорд, установленный 21 августа, был превышен вдвое.