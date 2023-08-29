Программой "єОселя" воспользовались еще 135 семей: кто чаще всего берет ипотечные кредиты

На прошлой неделе по программе "єОселя" кредиты на приобретение жилья на 200 миллионов гривен получили 135 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего с начала действия программы льготные кредиты на жилье были выданы 2679 семьям на сумму 3,77 млрд грн.

Только на прошлой неделе кредиты по программе взяли 135 украинцев. Почти 70% из них – военнослужащие и силовики", – отметила заместитель министра Надежда Бигун.

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Она напомнила, что для этих категорий, как и для медиков, педагогов и ученых, программой предусмотрена льготная ставка кредитования – 3%.

Также за последнюю неделю ипотечные кредиты под 3% получили 20 педагогов, 13 медиков и 2 ученых.

Кроме этого, с 1 августа ипотечные кредиты стали доступны всем украинцам, не имеющим собственного жилья.

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"Для них действует ставка 7% и на прошлой неделе такие кредиты взяли 9 украинцев", - добавила Бигун.

В Минэкономики уточнили, что чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (91 кредит) и у застройщика (41). Также трое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области – 41;

города Киева – 20;

Винницкой и Ровенской областей – по 8;

Волынской – 7.

Минэкономики

Напоминаем:

В рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов "єОселя" запущены четыре региональных программы.