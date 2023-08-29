Курс валют на 29 августа: гривня продолжает укрепляться

29 августа наличная гривня продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро как на "черном рынке", так и в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,65 – 38,01 грн против котировок в 36,89 – 38,08 в преддверии.

В это же время "черный" курс евро составил 40,99 - 41,42 грн против курса 41,38 - 41,85 грн за евро в четверг.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,65 – 38,4 грн (курс на 28 августа – 37,88 – 38,6 грн);

Евро – 40,9 – 41,75 грн (курс на 28 августа – 41,15 – 42,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,55 – 38,15 грн;

Ощадбанк – 37,95 – 38,75 грн;

Укрэксимбанк – 37,55 – 38,35 грн;

Райффайзен – 37,6 – 38,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

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