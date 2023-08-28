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Virgin Galactic запланировала третий коммерческий полет в космос

Понедельник, 28 августа 2023, 16:57 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic определила "окно" для своего третьего коммерческого космического полета с 8 сентября.

Об этом сообщает MarketWatch.

Частная космическая компания сообщила, что полет Galactic 03 станет четвёртым космическим полетом компании за четыре месяца.

В нем примут участие три члена экипажа, входящие в группу астронавтов-основателей Virgin Galactic или первых клиентов, ранее покупавших билеты.

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По словам компании, эта группа учредителей купила свои билеты еще в 2005 году.

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Напоминаем:

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Космическая компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона 29 июня запустила из космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико свой первый полностью коммерческий рейс космического самолета VSS Unity – миссию Galactic 01.

Второй коммерческий суборбитальный полет с шестью членами экипажа – Galactic 02 – был выполнен 10 августа.

космическая отрасль авиа
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