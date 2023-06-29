Virgin Galactic Бренсона запустила свій перший повністю комерційний рейс у космос

Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона у четвер запустила з космопорту "Америка" в штаті Нью-Мексико свій перший повністю комерційний рейс космічного літака VSS Unity.

Трансляція велась на YouTube.

Місія Galactic 01 стартуувала близько 18:00 за Києвом. Корабель Virgin Galactic має назву VSS Unity - це вже другий космоліт, створений у рамках проєкту SpaceShipTwo.

При цьому VSS Unity стартував не з Землі, а з борту іншого повітряного судна - VMS Eve - двофюзеляжного літака-носія.

Відстикування Unity від Eve має відбутись на висоті приблизно 15 кілометрів, після чого космоліт має піднятися ще приблизно на 80-90 кілометрів.

На фінальній висоті екіпаж заглушить двигуни , після чого астронавти зможуть випробувати невагомість упродовж кількох хвилин. Загалом політ триватиме близько півтори години.

Політ на VCC Unity, у разі успіху, дасть змогу всім членам екіпажу отримати статус астронавтів: за мірками НАСА і американських ВПС, його отримують усі, хто побував на висоті понад 80 кілометрів.

На борту корабля - шість осіб, двоє американців і 6 італійців. Galactic 01 заявляється насамперед як наукова місія. Але найбльш важливим завданням для самої Virgin Galactic є повноцінний запуск регулярних комерційних польотів - заради чого компанія і була заснована Бренсоном майже два десятиліття тому.

Командир екіпажу - американський пілот Майк Масуччі, для якого Galactic01 стане вже четвертим польотом у космос.

Полковник ВПС Італії Вальтер Вілладеї раніше проходив підготовку в НАСА для польоту на МКС як резервний пілот. Під час польоту 29 червня він не тільки керуватиме всією місією Virtute 1, а й сам буде об'єктом дослідження: на астронавта буде надіто спеціальний "розумний" костюм, що зчитує фізіологічні реакції його організму на політ, пише "Голос Америки".

Ще один член екіпажу - Панталеоні Карлуччі, італійський інженер. До нього також будуть прикріплені безліч датчиків, які зчитуватимуть серцебиття, активність мозку та інші фізичні показники в умовах космосу.

Лейтенант Анджело Ландольфі - ще один італієць на борту VCC Unity. Будучи фізиком і лікарем, Ландольфі досліджуватиме, чи змінюються когнітивні здібності в космосі, а також проводитиме тести з різними речовинами і матеріалами в умовах мікрогравітації.

Керувати кораблем буде Нікола Печілле, колишній пілот італійських ВПС. На його рахунку понад 7700 льотних годин, ця місія стане його першим польотом у космос.

"Стежити за підготовкою італійських астронавтів до польоту буде американський інструктор Колін Беннетт. У компанії Virgin Galactic він значиться під кодом "Астронавт 003": раніше він уже літав у космос разом із Річардом Бренсоном у складі місії Unity 2022", - пише "Голос Америки".

За даними на сайті компанії, ціни на рейс Virgin Galactic - близько 450 тис дол. Щоб придбати квиток спочатку потрібно спочатку внести 150 тис дол депозиту.

Оновлено. Згодом у Virgin Galactic повідомили, що космоліт успішно приземлився. Відстикування космольота від носія було проведено на висоті 15 км, після чого він піднявся на висоту 85 км.

всі фото: Virgin Galactic

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Економічна правда