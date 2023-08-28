Ощадбанк продлил срок действия всех карточек до конца года

Государственный Сбербанк в связи с военным положением продлил срок действия всех платежных карт до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Продолжение действия карточек будет касаться и карточек внутренне перемещенных лиц.

"Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Сбербанка для ее получения в удобное для вас время", – добавили в банке.

Реклама:

В случае истечения срока действия просроченные карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на 2 года.

Реклама: