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Цены на газ в Европе снова превысили 400 долларов

Понедельник, 28 августа 2023, 11:31 - Анастасия Жарикова

Биржевые цены на газ в Европе 28 августа выросли на 4% до 405 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает enkorr.

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне 393,7 долл. за тыс куб. м (+1,4%).

По состоянию на 09:09 по Киеву их стоимость составила $404,8 (+4,2%). От расчетной цены предыдущего торгового дня – $388,4/тыс. куб. м цены выросли на 1,4%.

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Напоминаем:

24 августа Европейские цены на газ упали на 20% на открытии торгов, ведь споры по трудовым правам на крупнейшем в Австралии заводе по экспорту сжиженного газа будут разрешены.

23 августа спотовые котировки газа в Европе превысили $480 за тысячу кубометров - это максимальный уровень с середины апреля, причиной стала обеспокоенность трудовым спором на нефтегазовых промыслах в Австралии, которое может привести к забастовкам на следующей неделе.

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