Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії

Європейські ціни на газ впали на 20% на відкритті торгів у четвер, адже суперечки щодо трудових прав на найбільшому в Австралії заводі з експорту скрапленого газу буде вирішено.

Про це повідомляє Bloomberg, дані торгів.

У четвер еталонні ф'ючерси на газ впали одразу на 21% на відкритті торгів до 30,5 євро за МВт-год (350 дол за тисячу кубометрів). Згодом ціни повернулися до невеликого зростання, і на 12:30 за Києвом становили 32,8 євро МВт-год (375 дол за тисячу кубів).

У серпні ціни на газ були дуже волатильними, оскільки трейдери очікували на результати погроз страйків на заводах в Австралії. Припинення роботи могло вплинути на десяту частину світових поставок скрапленого гащу, і в один момент ціни зросли на 40% у відповідь на ризики.

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Профспілки, що представляють працівників СПГ-експлуатації Північно-Західного шельфу компанії Woodside Energy Group Ltd, розглядають "сильну пропозицію" від компанії після переговорів, що тривали в середу ввечері. Деталі угоди оприлюднять після зустрічі з членами профспілок у четвер.

Проте навіть якщо угоду з Woodside буде укладено, переговори з Chevron Corp. щодо суперечок з працівниками двох її австралійських СПГ-об'єктів досі тривають. Це ставить під загрозу 24,5 мільйона тонн щорічних поставок, або близько 5% світових потужностей зі скраплення газу.

Голосування щодо схвалення страйку, що є ключовим кроком до початку будь-яких страйків, планується завершити в четвер на заводах Gorgon і Wheatstone, а 28 серпня - на платформі Wheatstone.

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Відтак ймовірно, що ціни на газ коливатимуться, що не з'явиться ясності щодо страйків на об'єктах Chevron.

Нагадуємо:

У середу спотові котирування газу в Європі перевищили $480 за тисячу кубометрів - це максимальний рівень із середини квітня, причиною стала стурбованість трудовим спором на нафтогазових промислах в Австралії, який може призвести до страйків уже наступного тижня.