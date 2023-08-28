Курс валют на 28 августа: гривня в банках стабилизируется
В понедельник, 28 августа, наличная гривня стабильна на черном рынке и укрепляется против доллара и евро в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,99 – 38,28 грн против котировок в 36,99 – 38,25 в воскресенье.
В это же время "черный" курс евро составил 41,41 - 41,86 грн против курса 41,38 - 41,85 грн за евро в четверг.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,88 – 38,6 грн (курс на 25 августа – 37,95 – 38,7 грн);
- Евро – 41,15 – 42,0 грн (курс на 25 августа – 41,28 – 42,1 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,75 – 38,35 грн;
- Ощадбанк – 37,95 – 38,75 грн;
- Укрэксимбанк – 37,6 – 38,8 грн;
- Райффайзен – 37,85 – 38,75 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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