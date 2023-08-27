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Сумма ущерба окружающей среде, без учета Каховской ГЭС, выросла до 2 триллионов

Воскресенье, 27 августа 2023, 17:06 - Игорь Пилипив

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов заявил, что сумма ущерба нанесенного россиянами окружающей среде за год выросла в 5 раз, достигнув 2 трлн гривен.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Министр подчеркивает, что сумма ущерба растет ежедневно и сумма в 2 трлн грн является далеко не окончательной. 

Так, в мае 2022 года после изгнания оккупантов из Киевщины министерством были озвучены первые цифры после полномасштабного вторжения - 13,2 млрд грн.

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В августе 2022 года сумма убытков составила 385 млрд грн. Уже в декабре того же года после деоккупации Харьковщины, освобождения Херсона почти 1,5 трлн грн убытков окружающей среде.

"Август 2023 года. Имеем актуализированные данные в размере 2 трлн гривен. Продолжается работа по расчету убытков по кейсу Каховской ГЭС", - подчеркнул министр. 

Напомним:

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Сумма ориентировочных убытков окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен. 

За год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины почти 1,9 трлн грн ущерба.

РФ война Минэкологии
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