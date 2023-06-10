Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів

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Сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Наразі ситуація у нацпарках регіону критична, оскільки під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. та продовжує знижуватися.

"Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк "Нижньодніпровський". Продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" – на 4,2 метра та "Кам’янська Січ" – на 6 метрів", – йдеться в повідомленні.

Також окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Повідомити про злочини проти довкілля можна через вебресурс і мобільний додаток Міндовкілля ЕкоЗагроза.

Нагадаємо:

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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