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Париж станет первой европейской столицей, которая запретит прокат электросамокатов

Воскресенье, 27 августа 2023, 15:53 - Игорь Пилипив
 
getty images

Париж с 1 сентября станет первой европейской столицей, которая запретит аренду электросамокатов. 

Об этом сообщает EuroWeekly News.

Отмечается, что до конца августа около 15 тыс электросамокатов должны исчезнуть с улиц Парижа.

Соответствующее решение было принято после городского референдума по вопросу использования электросамокатов. Более 100 тыс парижан приняло участие в голосовании по запрету электросамокатов. Около 90% высказались за запрет.

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Причиной запрета стали проблемы, связанные с разбросанными по городу самокатами, а также беспокойство о безопасности их пользователей. Запрет будет касаться только сервисов проката электросамокатов, а не частных транспортных средств, которых во Франции в прошлом году было продано 700 тысяч.

Напомним: 

В Париже мэрия угрожает трем сервисам проката электросамокатов не продлевать контракты, если они не согласятся установить фиксированное ограничение скорости на самокатах и не усилят контроль за парковкой.

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