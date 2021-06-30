У Парижі погрожують заборонити прокатні електросамокати

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У Парижі мерія погрожує трьом сервісам прокату електросамокатів не продовжувати контракти, якщо вони не погодяться встановити фіксоване обмеження швидкості на самокатах та не посилять контроль за паркуванням.

Про це повідомляє Le Figaro.

Причиною для рішучих заяв стала смерть дівчини, яку в середині червня збив самокатник у пішохідній зоні на набережній біля Сени. І до цього на самокати часто нарікали через те, що вони лякають пішоходів або валяються посеред вулиці.

"Або у нас суттєво покращиться ситуація і самокати перестануть створювати проблеми і додаткову небезпеку, передусім для пішоходів, або ми вдамося до їхньої повної заборони", - заявив помічник мера Парижу Анн Ідальго Давід Беяр, що відповідає за транспортну сферу.

Він апелював до того, що деякі великі міста світу заборонили пересування вулицями на засобах мікромобільності з міркувань безпеки.

Сервіси прокату Lime, Dott і Tier отримали право працювати у столиці в липні 2020 ркоу, їхній контракт спливає у 2022 році. У кожного оператора - близько 5000 самокатів.

Раніше у Стокгольмі пригрозили штрафами проти операторів сервісів прокату за кожен кинутий посеред вулиці електросамокат, тому що недбале ставлення їхніх клієнтів перетворилося на системну проблему.

Європейська правда