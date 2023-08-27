Сооснователь "Яндекса" просит ЕС ослабить санкции после осуждения войны - FT

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Соучредитель "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС отменить санкции против него после его первого за 1,5 года осуждения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Financial Time.

Отмечается, что юристы Воложа обратились к ЕС с просьбой отменить меры через несколько дней после того, как Волож осудил вторжение РФ в Украину.

Издание, со ссылкой на людей, знакомых с этим шагом, сообщает, что запрос от подсанкционного бизнесмена будет обсуждаться представителями ЕС в следующем месяце.

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Просьба Воложа поступила после того, как он стал лишь вторым известным российским миллиардером, который безоговорочно осудил войну в Украине в начале этого месяца, что побудило дипломаты, чиновников и других лиц, находящихся под санкциями, призвать ЕС отреагировать.

"Дело подняло вопрос о том, должны ли политики включать "выезды" для деятелей российской элиты, которые находятся под санкциями и выступают против вторжения", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года публично раскрыл свою позицию относительно российского вторжения в Украину, заявив, что он "категорически против варварского вторжения России в Украину".

Соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож, который попал в санкционный список ЕС, "немедленно" ушел в отставку с должности гендиректора материнской компании Yandex N.V. и вышел из совета директоров.

Экономическая правда.