Співзасновник "Яндекса" покинув усі посади в групі: через пів години після потрапляння під санкції ЄС

Співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож, який потрапив до санкційного списку ЄС, "негайно" пішов у відставку з посади гендиректора материнської компанії Yandex N.V. та вийшов з ради директорів.

Про це йдеться у заяві компанії.

Компанія заявила про це через пів години після потрапляння бізнесмена до списку санкцій Євросоюзу.

Волож - один із засновників "Яндекса", він обіймав посаду CEO головної компанії - голландського Yandex N.V. і входив до ради директорів.

Акції "Яндекса" після включення Воложа у списки ЄС впали вже більш ніж на 10%.

"Європейський Союз запровадив санкції щодо пана Воложа. Ні Яндекс, ні дочірні компанії групи не внесені до санкційних списків Європейського Союзу, США чи Великої Британії. Ми не віримо, що ці події вплинуть на діяльність компанії, її фінансове становище чи відносини з партнерами", - заявили в компанії.

Там додали, що Волож не є контрольним акціонером Яндекса, отже, ці санкції не застосовують до Yandex N.V. та його дочірніх компаній.

"Я вважаю це рішення помилковим і в кінцевому підсумку контрпродуктивним.

Однак поки діють санкції, я не даватиму жодних вказівок та рекомендацій трасту щодо голосування, рішення продовжить приймати рада директорів. Це захистить інтереси компанії та всіх наших акціонерів. При цьому я продовжу допомагати компанії та її команді", - заявив Волож.

Економічна правда