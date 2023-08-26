Оптовые цены на топливо вернулись к росту

За неделю стоимость бензина А-95 в опте выросла на 0,5 грн/л, а цена на автомобильные нормы ДТ повысилась на 0,25 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что бензин А-95 предлагался в среднем по 47,25 грн/л, а торговый диапазон был в пределах 45,25-49,5 грн/л, что на 0,25-0,5 грн/л выше по сравнению с прошлой неделей.

Зато в южном и западном регионах А-95 продавался по самым низким ценам - 45,25-48,5 грн/л, выше цена была в северном и центральном регионах - по 45,5-49,5 грн/л.

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Стоимость А-92 в опте за аналогичный период не изменилась и держится на отметке 44,75 грн/л, в основном это ресурс внутреннего производства.

Цена бензина А-95 на западной границе не изменились и держалась на уровне 45,75 грн/л, на южных пропускных пунктах - выросла на 0,75 грн/л, до 46 грн/л.

"Оптовые партии ДТ 25 августа предлагались в среднем по 46,25 грн/л, а диапазон цен составлял 44-49 грн/л, что на 0,25-0,5 грн/л выше по сравнению с прошлой пятницей. На юге стоимость дизтоплива была в пределах 44-47 грн/л, а за неделю средняя цена здесь не изменилась - 45 грн/л", - говорится в сообщении.

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ДТ в западном регионе можно было приобрести за 44,5-47,5 грн/л. В северном и центральном регионах - 46,75 грн/л и 47,75 грн/л, соответственно. На востоке стоимость дизельного топлива держится на отметке в 48 грн/л.

Добавляется, что на западной границе цена ДТ выросла на 0,25 грн/л, до 45,25 грн/л, на южных пропускных пунктах - держится на уровне 44,5 грн/л.

Напомним:

Цены на оптовых партий бензина А-95 и дизельного топлива с 28 июля по 4 августа выросли еще на 2,25-2,5 грн/л, до 47 грн/л и 45,75 грн/л соответственно.