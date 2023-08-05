Через зростання вартості нафтопродуктів підвищуються гуртові ціни на пальне

Ціни на гуртових партій бензину А-95 і дизельного пального з 28 липня по 4 серпня зросли ще на 2,25-2,5 грн/л, до 47 грн/л і 45,75 грн/л відповідно.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

"Гуртові партії дизпального у п’ятницю, 4 серпня, пропонувались у ринок у межах торговельного діапазону 43,75-48 грн/л, що на 1,5-2,5 грн/л більше порівняно з минулим тижнем", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 43,75-46 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 3 грн/л, до 44,75 грн/л.

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ДП в західних областях можна було придбати за 44-47 грн/л, середня ціна тут зросла на 2,25 грн/л, до 45,25 грн/л.

За словами співрозмовника enkorr, ціни в гурті продовжують підвищуватися під впливом зростання вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках. Також додатковим чинником для перестраховки для трейдерів слугує напруженість навколо морських постачань нафтопродуктів.

"У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли на 2,25-2,5 грн/л (44,5-48 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 45,75 грн/л і 46,5 грн/л відповідно. А ось у східному регіоні вартість дизельного пального, порівняно з минулим тижнем, підвищилася на 3,25 грн/л, і в середньому ДП тут коштувало 47,25 грн/л", – повідомляє видання.

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Крім того, бензин А-95 4 серпня торгувався у межах цінового коридору 45-48,5 грн/л, що на 1,5-3 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

Найнижчі ціни на А-95 озвучували в південному й західному регіонах країни — 45-47,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах — за 45-48,5 грн/л.

Також зросла ціна на А-92 в гурті на 2,25 грн/л, до 44 грн/л за цей же період.

Додається, що за тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні зросла на 1,5 грн/л, до 45 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна на "п’ятірку" підвищилася на 3,25 грн/л, до 45,25 грн/л.

Економічна правда.