Потенциальный покупатель "Сенс Банка" прислал НБУ все документы уже после национализации

Потенциальный иностранный инвестор еще в мае направил Национальному банку документы о намерении приобрести существенное участие в "Сенс Банке", но дополнительные документы прислал уже после его национализации.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.

НБУ получил отдельные документы о намерении потенциального иностранного инвестора приобрести существенное участие в "Сенс Банке" (ранее - "Альфа-Банк Украина") 25 мая этого года. Представленные документы, говорит регулятор, содержали существенные несоответствия украинскому законодательству и регулированием НБУ.

Кроме того, учитывая наложенные на акционеров "Сенс Банка" санкции, продажа акций банка или долей в компаниях, которые владели "Сенс Банком", противоречила бы введенным ограничениям. А также имела бы признаки действий, направленных на обход санкций.

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"Указанное в совокупности исключало возможность принятия решения по существу обращения и Национальный банк не принимал какие-либо решения по результатам рассмотрения указанных документов", - объясняют в НБУ.

Впоследствии, уже после национализации "Сенс Банка", этим же потенциальным инвестором были поданы дополнительные документы.

"Учитывая, в частности, переход права собственности на акции АО "СЕНС БАНК" в пользу государства у НБУ отсутствуют основания для рассмотрения этих документов", - резюмировали в регуляторе и добавили, что документов о намерении других лиц войти в капитал банка после его национализации не получали.

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Также НБУ отметил, что не получал иски или намерения подать иск в украинские или международные суды по обжалованию процесса вывода "Сенс Банка" с рынка и его дальнейшей национализации.

Напоминаем:

Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.