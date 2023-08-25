Активы коллаборанта Сальдо передали в Фонд госимущества

После национализации активов экс-нардепа и бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо их передали в управление Фонда государственного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В мае апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу Министерства юстиции о конфискации активов Сальда. По решению суда Кабинет министров решил передать имущество его и его семьи в управление Фонда государственного имущества Украины.

"Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - отметила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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Речь идет о таких активах:

55,56% и 40% уставных капиталов двух частных предприятий, записанных на дочь коллаборанта: ООО "Бебко-Авто" (сеть СТО) и ООО "Конко" (компания по организации отдыха);

Три земельных участка в Херсоне, дом на 226 кв.м. в Херсоне, апартаменты и два паркоместа в Ялте, 3 квартиры в Ореанде, Одессе и Херсоне, автомобиль Volvo XC90 2020 года;

Отель в Херсоне и трехэтажное здание в Херсоне;

Доли в двух компаниях, записанных на его бывшую жену: 99,86% ЧАО "Каштан" и 30% ЧАО "Дельта Сервис".

Напоминаем:

Апелляционная палата ВАКС в среду, 17 мая, удовлетворила жалобу Министерства юстиции о конфискации активов бывшего народного депутата и бывшего городского головы Херсона Владимира Сальда.

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Ранее ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.