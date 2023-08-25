Компания с орбиты Пашинского доставила в Украину "первые тысячи" снарядов для гаубиц

Частная компания "Украинская бронетехника", которую связывают с экс-нардепом Сергеем Пашинским, доставила в Украину первые тысячи 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Снаряды производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Они используются для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика".

В компании определяют, что осколочно-фугасные снаряды 122 мм используются для поражения вражеских позиций, линий обороны и бронетехники.

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Ранее "Украинская бронетехника" также сообщила, что наладила совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм сразу с двумя странами-членами НАТО.

Напоминаем:

В январе ООО "Украинская бронетехника" получила 200 миллионов гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку бронемашин "Варта".

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ООО "Украинская бронетехника" малоизвестная частная фирма, которая до 2015 года называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Экс-директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия с начала полномасштабной войны, говорится в расследовании The New York Times. Ее продажи за прошлый год составили рекордных более $350 миллионов, по сравнению с $2,8 миллиона за год до войны.

По данным NYT, Пашинский сейчас снова находится под следствием по подозрению о коррупции в "оборонке", а правоохранители проверяют его компании. Между тем сам экс-нардеп отрицает любую заинтересованность в оружейном бизнесе